محافظ بورسعيد يواسي تلاميذ مدرسة السباح الراحل يوسف

شارك اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، تلاميذ مدرسة السباح الراحل يوسف محمد عبد المالك، طابور الصباح، اليوم الأربعاء، لتقديم التعازي لهم في وفاة زميلهم لاعب نادي الزهور، والذي وافته المنية خلال مشاركته في فعاليات بطولة الجمهورية للسباحة تحت 12 سنة.

وحرص المحافظ على تقديم العزاء لوالدي الطالب وشقيقته والوقوف دقيقة حداد داخل المدرسة حدادًا على روح الطالب الراحل مؤكدا تضامنه الكامل مع الأسرة في هذا المصاب الأليم.

ووجه محافظ بورسعيد بتكليف المستشار القضائي للمحافظة بمتابعة كافة الإجراءات القانونية والتحقيقات المتعلقة بالواقعة للتأكد من اتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للقانون.

وأكد اللواء محب حبشي على لتنسيق مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تخليد ذكرى الطالب الراحل تكريمًا لتفوقه الرياضي وتقديرًا لما قدمه من إنجازات في المجال الرياضي.