"علقة موت" تنهي حياة طفل على يد والده في المنيا

المنيا - جمال محمد:

شهدت إحدى قرى مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، واقعة مأساوية اليوم الثلاثاء، حيث لفظ طفل أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابات بالغة لحقت به جراء "وصلة تعذيب" وضرب مبرح تلقاها على يد والده، في حادثة هزت المجتمع المحلي وكشفت عن الوجه القبيح للعنف الأسري.

ضحية الخلافات

بدأت تكشف خيوط الجريمة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوصول الطفل "أحمد. ح"، البالغ من العمر 9 سنوات، إلى مستشفى سمالوط جثة هامدة، حيث أظهرت المعاينة الأولية وجود آثار ضرب واعتداء وحشية على جسده الصغير، وكشفت التحريات أن الأب انفرد بطفله وقام بالاعتداء عليه بوحشية مستغلًا غياب الأم عن المنزل، والتي تبين أنها غادرت البيت مؤخراً هرباً من جحيم الخلافات الزوجية المتكررة، ليدفع الطفل حياته ثمناً لهذا الصراع.

القاتل في القفص

تحركت الأجهزة الأمنية فورًا لضبط الأب المتهم، حيث ألقي القبض عليه وبمواجهته لم ينكر فعلته، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على جثة الضحية داخل مشرحة المستشفى، وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة بدقة، تمهيداً لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.