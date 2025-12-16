قنا - عبد الرحمن القرشي:

في "مدينة العمال" بمحافظة قنا، كان ياسين خالد عبد الرازق، الشاب ذو الـ23 ربيعًا، عنوانًا للرجولة المبكرة والعصامية. لم ينتظر أن تمطر السماء ذهبًا، بل قرر منذ صغره أن يحفر في الصخر، متعلمًا القيادة ليعتمد على نفسه ويساعد أسرته، راسمًا ملامح مستقبل بناه بعرق الجبين والسعي الحلال.

يشهد له جيرانه وأهل منطقته بـ"الجدعنة" وحسن الخلق، فقد كان مثالًا للشاب المكافح الذي يغادر منزله مع شقشقة الفجر، يملأ قلبه الأمل وجيبه الرضا، لا يبتغي سوى "لقمة عيش" كريمة، غير مدرك أن الأقدار تخبئ له نهاية مأساوية في باطن الترعة، لتغتال أحلامه وهو في ريعان الشباب.

رحلة بلا عودة

تحوّل المشهد اليومي المعتاد إلى كابوس مفزع، حين انحرفت عجلة القيادة وسقطت سيارة ياسين في مياه ترعة الكلابية المظلمة أمام قرية الجبلاو.

لم يكن ياسين وحيدًا في رحلته الأخيرة، بل كان يرافقه صديقه الصغير أدهم يحيى (16 عامًا)، وكأن الموت أبى أن يفرق بين الصديقين حتى في اللحظات الأخيرة.

غرق الميكروباص في المياه، ومعه غرقت ضحكات ياسين وطموحاته البسيطة، ليخرج من المياه جثمانًا هامدا بدلًا من أن يعود لبيته محملًا برزق يومه، تاركًا خلفه صدمة ألجمت ألسنة محبيه.

مأتم في الفضاء الأزرق

ما إن تأكد خبر الوفاة، حتى تحولت شوارع مدينة العمال إلى سرادق عزاء كبير، وتوشحت النساء بالسواد حزنًا على "عريس السماء".

لم يتوقف الحزن عند حدود المنطقة الجغرافية، بل امتد ليشعل منصات التواصل الاجتماعي التي تحولت لدفتر عزاء إلكتروني مفتوح؛ حيث تبارى أصدقاء ومعارف ياسين في نعي "صاحب السيرة الطيبة"، مستذكرين مواقفه النبيلة وكفاحه المستمر.

وتزامن هذا النعي المؤثر مع غضب مكتوم ومطالبات من الأهالي بضرورة إضاءة "طريق الموت" وازدواجه، حتى لا تتكرر مأساة ياسين مع شباب آخرين يسعون خلف أرزاقهم.

أسفر هذا الحادث عن مصرع كل من ياسين خالد عبدالرازق ياسين، 23 عامًا، سائق، وأدهم يحيى أحمد محمود، 16 عامًا، وصباح محمد أحمد جاد الله، 49 عامًا، ربة منزل، ونعمة محمد الأسمر، 31 عامًا، ورضوى عبدالباسط محمد إبراهيم، 11 عامًا، وحمزة محمد عبدالوهاب، عامان ونصف، وجميعهم مقيمون بمدينة العمال وقرية الجبلاو.

اقرأ أيضًا:

حزن داخل مستشفى قنا.. أهالي 6 ضحايا حادث ميكروباص الجبلاو ينتظرون تسلم الجثامين- صور

6 جثث.. القصة الكاملة لانقلاب ميكروباص داخل ترعة في قنا- صور وفيديو