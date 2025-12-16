بينها 630 ألف لتر وقود.. المنيا تضبط 3541 مخالفة تموينية

المنيا-جمال محمد:

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار الحملات المكثفة على الأسواق والمخابز البلدية، للتأكد من توافر السلع الأساسية وجودتها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وحفاظًا على حقوق المواطنين في الحصول على الدعم، بما يحقق الأمن الغذائي لهم.

وشدد المحافظ، على أهمية المتابعة والرقابة اليومية لضبط الأسواق، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة حيال أي ممارسات احتكارية تمس استقرار الأسواق أو تمثل غشًا تجاريًا في السلع الاستراتيجية.

وفي السياق، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، في تقريره الشهري، أن مديرية التموين نفذت حملات رقابية موسعة بمختلف مراكز المحافظة، بالتعاون مع الجهات المعنية، أسفرت عن تحرير 3541 مخالفة تموينية في قطاعات المخابز والأسواق والمواد البترولية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه في قطاع المواد البترولية، تم تحرير 37 محضرًا، وضبط محطة وقود قامت بتجميع 619,380 لتر سولار، و10,320 لتر بنزين 80، و3,135 لتر بنزين 92 بقصد بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، بالإضافة إلى تحرير 114 محضرًا في مجال التجار التموينيين.

وفي قطاع المخابز البلدية تمكن من تحرير 2783 مخالفة، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، ومخالفة تعليمات التشغيل، والتصرف في الدقيق البلدي المدعم، وعدم وجود ميزان أو لوحة تعليمات، وعدم الالتزام بالنظافة، وعدم إعطاء بون صرف، أو عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

وفيما يتعلق بقطاع الأسواق، تم تحرير 758 محضرًا شملت ضبط سلع مجهولة المصدر، وأخرى منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي من اللحوم والكبدة واللحوم المستوردة، إلى جانب ضبط لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، فضلًا عن مخالفات تشغيل منشآت دون ترخيص.