مصرع شاب في حادث تصادم بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

11:17 ص 16/12/2025

ضحية حادث تصادم تلا

المنوفية- أحمد الباهي:

لقى شاب مصرعه على طريق "زنارة- كفر السكرية" فى نطاق مركز تلا بمحافظة المنوفية، إثر اصطدام دراجة نارية مع سيارة ملاكي، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

وكشف مصدر بقرية زنارة لموقع "مصراوي" أن الدراجة النارية "موتوسيكل" دخلت مباشرة في السيارة على طريق "زنارة- كفر السكرية"؛ مما أسفر عن مصرع قائد الدراجة النارية الشاب "محمد.س.ش" مقيم بقرية زنارة، ونقل الجثمان إلى مستشفى تلا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتقوم أسرة الشاب بإنهاء تصاريح الدفن تمهيدًا لتشييع جثمانه إلى مقابر العائلة بالقرية.

