نائب محافظ الإسماعيلية يناقش تطوير منظومة النظافة وتدوير المخلفات

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

عقد المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا لمناقشة الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات الصلبة، في إطار منظومة التخلص الآمن من المخلفات على مستوى المحافظة.

جاء ذلك بحضور كل من: المهندس أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق اليمني، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، ومايكل حنا، الرئيس التنفيذي لشركة «زيرو كاربون»، والعميد عفت راغب، مستشار المحافظ للمتابعة الميدانية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، إلى جانب أميمة حفني، مدير وحدة إدارة المخلفات الصلبة، وممثلي الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض ومناقشة الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات الصلبة، وسبل توفير محطات وسيطة للنقل، ووضع آليات واضحة للحفاظ على المخلفات خلال مراحل الجمع والنقل، بما يضمن وصولها إلى مصانع التدوير والمعالجة بشكل آمن ومنتظم.

وأكد نائب محافظ الإسماعيلية ضرورة تخصيص نقطة لتجميع المخلفات بكل مركز ومدينة وحي، على أن تتولى شركة «زيرو كاربون» مسؤولية نقل المخلفات من نقاط التجميع إلى المصنع لإعادة تدويرها.

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء بشأن آليات تفعيل بعض المواد الواردة بقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، والخاصة بتطبيق منظومة التخلص الآمن من المخلفات بكافة المنشآت على مستوى الجمهورية، من خلال منظومة متكاملة تشمل الجمع والنقل والتدوير والدفن الصحي الآمن للمخلفات.