

أعلنت أجهزة وزارة الداخلية اليوم الخميس، نتائج حملاتها الأمنية المكبرة التي استهدفت مكافحة الجرائم الاقتصادية والتموينية على مستوى الجمهورية.

نجحت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، في ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بالعملات بقيمة تقارب 8 ملايين جنيه.

وفي السياق التمويني، تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين من مصادرة 18 طن دقيق مدعم، كانت معدة للبيع بأسعار مرتفعة في المخابز السياحية، وذلك في إطار حماية جمهور المستهلكين وضبط الأسواق بجميع المحافظات بفعالية تامة.

وجاء وفق بيان للوزارة، أن مأموريات الأموال العامة استهدفت تجفيف منابع التمويل غير المشروع للعملات، حيث أسفرت عن ضبط المتاجرين بـ النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي. تهدف هذه الضربات إلى منع التلاعب بأسعار الصرف الذي يؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي. ومن جانب آخر، تم التحفظ على المبالغ المضبوطة، البالغة نحو 8 ملايين جنيه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين بجميع أنحاء البلاد بانتظام قانونيًا لضمان السيطرة الأمنية.

علاوة على ذلك، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتهم المكثفة، والتي أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط نحو 18 طن دقيق مدعم (أبيض وبلدي) قبل تسريبه للأسواق.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وباشرت النيابة التحقيق.

وزارة الداخلية تنجح في إحباط مخطط لحركة حسم الإرهابية

الإرهابي علي عبد الونيس: انضممت للإخوان أثناء الدراسة الجامعية وتلقيت تدريبات في غزة

الداخلية تكشف رحلة "علي ونيس" من طالب جامعي لقيادي في جناح إرهابي مسلح

متضيعش نفسك.. كفاية دم".. رسائل علي عبد الونيس لابنه وزوجته وقيادات تنظيم "حسم"

كيف خططت "حسم" لتفجير معهد الأورام؟.. تفاصيل جديدة من اعترافات عبد الونيس