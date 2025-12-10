مرشح يستغل مسجد للدعاية الانتخابية ببورسعيد وتحرك عاجل من الأوقاف

أحال الدكتور أحمد أبو طالب، مدير مديرية أوقاف بورسعيد، العاملين بأحد المساجد التابعة للمديرية ومفتش المنطقة ومدير الإدارة للتحقيق، لاستغلال أحد المرشحين لمجلس النواب المسجد للدعاية الانتخابية، بجلوسه في قبلة المسجد واستغلاله في الدعاية الانتخابية لنفسه، مخالفًا بتصرفه تعليمات الوزارة والبيانات الصادرة بهذا الشأن، وكذلك للتحقيق.

وأهابت مديرية أوقاف بورسعيد، في بيان لها، بجميع منسوبيها عدم السماح لأي من المرشحين أو ذويهم باستغلال المساجد في حملات الدعاية الانتخابية، كما تحذر جميع أبنائها من الترويج لأي من المرشحين بأي طريقة كانت.



وأكدت على أنه تتابع عن كثب حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين لمجلس النواب، وتهيب أوقاف بورسعيد بهم عدم استغلال المساجد في أغراض الدعاية الانتخابية، وعدم الزج ببيوت الله تبارك وتعالى في هذا الميدان .



وشدد وكيل الوزارة أن المديرية سوف تتصدى بكل حسم وحزم لكل مخالف لتعليمات الوزارة الصادرة بهذا الشأن.





