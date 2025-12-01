إعلان

إخماد حريق اندلع بمنزل في الوادي الجديد

كتب : مصراوي

08:34 م 01/12/2025

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، على حريق نشب داخل أحد المنازل بحي "البري" بمدينة الخارجة، وذلك قبل امتداد النيران للمنازل المجاورة.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة النجدة يفيد بنشوب الحريق، وعلى الفور دفعت إدارة الحماية المدنية بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ للتعامل الفوري مع النيران.

وتزامنًا مع جهود الإطفاء، فصل قطاع الكهرباء بالمحافظة التيار عن أجزاء من الحي كإجراء احترازي لمنع حدوث ماس كهربائي يفاقم الأزمة.

نجحت القوات في إخماد الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تجري حاليًا عمليات التبريد لضمان عدم تجدد الاشتعال.

