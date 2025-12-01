إصابة شخصين بطلقات نارية في مشاجرة بسوهاج

أصيب شخصان بطلقات نارية وجروح متفرقة بالجسد في مشاجرة، بنجوع الصوامعة غرب بطهطا شمالي محافظة سوهاج.



تلقت الأجهزة المختصة إشارة من مستشفى طهطا العام بوصول كل من "أحمد. ع" 35 عامًا مصابًا بطلق ناري فتحتي دخول وخروج وجرح نافذ بالبطن من الناحية اليسرى وخروج الأمعاء الدقيقة والغليظة للخارج، "محمد. ع" 28 عامًا مصابًا بجرح قطعى متهتك بفروة الرأس، ادعاء ضرب بشومة، ويقيمان بنجوع الصوامعة غرب دائرة مركز شرطة طهطا.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وضبط المتهمين والسلاح الناري المستخدم في الواقعة. وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.