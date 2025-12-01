إعلان

مصرع شابين وإصابة 3 في تصادم دراجات نارية بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

07:53 م 01/12/2025

أرشيفية

المنوفية - أحمد الباهي:

لقي شابان مصرعهما وأصيب 3 آخرون بجروح متفاوتة، اليوم الاثنين، إثر حادث تصادم مروع بين دراجات نارية على طريق "تتا – غمرين" بمركز منوف في محافظة المنوفية.

تلقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منوف يفيد بوقوع الحادث، الذي أسفر عن وفاة كل من "مصطفى.ع" من قرية غمرين، و"زياد.ك.ت" من قرية تتا.

تم نقل الجثامين والمصابين في البداية إلى مستشفى منوف العام، ونظرًا لخطورة الحالات، وتقرر تحويل المصابين الثلاثة إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة.

حادث دراجة نارية تصادم دراجات منوف المنوفية

