بالأسماء.. مصرع شاب وإصابة 4 آخرين في انقلاب سيارة بالبحيرة

لقي شاب مصرعه، وأصيب 4 آخرون، اليوم الإثنين، إثر انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها أسفل كوبري الخطاطبة، في اتجاه الطريق الصحراوي بنطاق وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين وفاة كريم مجدي فهمي، 37 عامًا، مقيم السادات، وإصابة كل من: حمادة سلطان عبد الرحمن إبراهيم، 30 عامًا، علي محمد علي، 41 عامًا، عبد الله عماد إبراهيم، 31 عامًا، جميعهم مقيمون في كفر الشيخ، ومصطفى محمد أبو زيد، 32 عامًا، مقيم القاهرة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج، كما تم تحرير المحضر اللازم وأخطر مكتب النيابة العامة لمباشرة التحقيق والوقوف على ملابسات الحادث.