5 مصابين في تصادم سيارة ربع نقل وعربة "كارو" بالمنيا

أصيب 5 أشخاص، اليوم الإثنين، بكسور وكدمات متفرقة إثر تصادم مركبتين أعلى كوبري ملوي جنوب محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بوقوع الحادث، حيث اصطدمت سيارة ربع نقل بعربة "كارو"، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

وانتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 5 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج.

كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر مكتب النيابة العامة لمباشرة التحقيق، فيما تم التحفظ على المركبتين المتسببين في الحادث.