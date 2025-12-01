إعلان

5 مصابين في تصادم سيارة ربع نقل وعربة "كارو" بالمنيا

كتب : جمال محمد

03:02 م 01/12/2025

سيارة اسعاف - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصيب 5 أشخاص، اليوم الإثنين، بكسور وكدمات متفرقة إثر تصادم مركبتين أعلى كوبري ملوي جنوب محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بوقوع الحادث، حيث اصطدمت سيارة ربع نقل بعربة "كارو"، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

وانتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 5 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج.

كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر مكتب النيابة العامة لمباشرة التحقيق، فيما تم التحفظ على المركبتين المتسببين في الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تصادم سيارة ربع نقل عربة كارو المنيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هل الوقت مناسب للاستثمار في الذهب؟ خبراء وتجار يجيبون
تفاصيل قرار تجزئة تذكرة أتوبيسات النقل العام بالقاهرة
تكلفة الكيلو 47 قرشًا.. تعريفة سيارة "كيوت" بديل التوك توك في الجيزة
بعد رفع الحد التأميني.. ما هي قيمة الزيادة في المعاشات ومتى التطبيق؟
إيديكس 2025.. مصر تبدأ رسميًا تصنيع أجزاء من مقاتلة "رافال" محليًا- صورة