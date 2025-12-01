إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب توك توك ببني سويف

أصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة، في حادث انقلاب مركبة توك توك على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز سمسطا جنوب غربي بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع الحادث، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وانتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرافق بني سويف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة كل من: "كرستينا "ص. ح". س."، 9 أعوام، باشتباه كسر في الساق اليسرى، و"صموئيل ح. س."، 29 عامًا، و"صلاح ح. س."، 35 عامًا، و"ثابت ح. س."، 54 عامًا، و"مسعد ك. ج."، 40 عامًا، جميعهم مصابين بسحجات وكدمات متفرقة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.