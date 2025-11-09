إعلان

دماء في المسجد.. تفاصيل مقتل مُعلم على يد ابن عمه أثناء الصلاة بقنا

كتب : مصراوي

06:30 م 09/11/2025

مقتل مُعلم على يد ابن عمه

قنا - عبدالرحمن القرشي:

شهد مسجد صغير بقرية قرقطان التابعة لمركز نقادة بمحافظة قنا مأساة صادمة، حيث تحولت لحظة السجود الأخيرة لمعلم خمسيني إلى فاجعة مأساوية، بعد أن تعرض لهجوم مميت أثناء تأديته الصلاة.

- الإبلاغ عن الواقعة

تلقى مركز شرطة نقادة إخطارًا عاجلًا بمصرع مُعلم داخل المسجد نتيجة اعتداء عنيف، فانتقلت على الفور قوة أمنية لمكان الواقعة، وتم فرض طوق أمني شامل حول المسجد لضبط أي شبهة أو مشتبه بهم.

- التحريات الأولية

وأوضحت التحريات الأولية أن المجني عليه، "م. أ."، البالغ من العمر 50 عامًا ويعمل معلمًا بالقرية، كان يؤدي صلاة الظهر حين فوجئ باعتداء مباغت بواسطة "شومة"، ما أدى إلى وفاته في الحال. وأشارت التحقيقات إلى أن الجاني هو نجل عم الضحية، الذي فر هاربًا بعد ارتكاب الجريمة.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طوخ، والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، فيما حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وكلفت النيابة وحدة المباحث بسرعة ضبط المتهم وكشف دوافع الجريمة وظروفها.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم والتحقيق في ظروف الواقعة، فيما تابعت النيابة العامة إجراءاتها القانونية للكشف عن دوافع الحادث وضمان اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

مقتل معلم أمن قنا قرقطان

