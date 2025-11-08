الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، انتهاء كافة الاستعدادات للانتخابات المقرر إجراؤها لمجلس النواب 2025 يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، وسط إجراءات تنظيمية تهدف إلى تسهيل عملية الاقتراع وتمكين الناخبين من أداء استحقاقهم الوطني بهدوء وانضباط.

وأشار المحافظ إلى أن عدد من لهم حق التصويت داخل المحافظة يبلغ 194 ألفًا و350 ناخبًا وناخبةً، موزعين على لجنة رئيسية واحدة تضم 60 لجنة فرعية و60 مركزًا انتخابيًا. ودعا المواطنين إلى المشاركة الإيجابية لاختيار من يمثلهم داخل مجلس النواب.

وشدد "الزملوط" على المتابعة اللحظية وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية على مستوى مراكز المحافظة، لضمان انتظام سير العملية الانتخابية على مدار اليومين، وسرعة التعامل مع أي شكاوى وتذليل أي معوقات قد تواجه الناخبين والقائمين على العملية داخل مقار اللجان.