إعلان

محافظ الوادي الجديد: الانتهاء من كافة الاستعدادات لانتخابات النواب 2025

كتب : محمد الباريسي

11:52 ص 08/11/2025

الانتهاء من كافة الاستعدادات لانتخابات النواب 2025

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، انتهاء كافة الاستعدادات للانتخابات المقرر إجراؤها لمجلس النواب 2025 يومي 10 و11 نوفمبر الجاري، وسط إجراءات تنظيمية تهدف إلى تسهيل عملية الاقتراع وتمكين الناخبين من أداء استحقاقهم الوطني بهدوء وانضباط.

وأشار المحافظ إلى أن عدد من لهم حق التصويت داخل المحافظة يبلغ 194 ألفًا و350 ناخبًا وناخبةً، موزعين على لجنة رئيسية واحدة تضم 60 لجنة فرعية و60 مركزًا انتخابيًا. ودعا المواطنين إلى المشاركة الإيجابية لاختيار من يمثلهم داخل مجلس النواب.

وشدد "الزملوط" على المتابعة اللحظية وتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية على مستوى مراكز المحافظة، لضمان انتظام سير العملية الانتخابية على مدار اليومين، وسرعة التعامل مع أي شكاوى وتذليل أي معوقات قد تواجه الناخبين والقائمين على العملية داخل مقار اللجان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد انتخابات مجلس النواب 2025

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

- الافتتاح غدا.. 15 صورة من داخل وخارج محطات مونوريل شرق النيل
اضغط للتفاصيل- الإعدام شنقاً لقاتلة أطفال دلجا وزوجها بالمنيا
"غيبوبة ونزيف حاد".. ننشر التقرير الطبي لإصابات المطرب إسماعيل الليثي (صور)