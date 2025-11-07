حصيلة أولية.. مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

لقي شخصين مصرعهما وأصيب 3 آخرين، مساء اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم مروع بين 3 سيارات بالطريق الساحلي الدولي "45" شرقي الإسكندرية، فيما جرى الدفع بـ 6 سيارات الإسعاف.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد وقوع حادث تصادم بطريق 45 الدولي في منطقة حوض 6 كفر الدوار، ووجود ضحايا ومصابين.

وانتقل ضابط الشرطة والمرور رفقة 6 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص تصادم 3 سيارات بالطريق المشار إليه، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين.

وجرى نقل الجثتين إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم، فيما جرى إزاحة السيارات من موقع الحادث، وإعادة تسيير حركة المرور بالطريق الدولي.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.