إعلان

حصيلة أولية.. مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

10:47 م 07/11/2025

حادث مروع في الإسكندرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

لقي شخصين مصرعهما وأصيب 3 آخرين، مساء اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم مروع بين 3 سيارات بالطريق الساحلي الدولي "45" شرقي الإسكندرية، فيما جرى الدفع بـ 6 سيارات الإسعاف.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد وقوع حادث تصادم بطريق 45 الدولي في منطقة حوض 6 كفر الدوار، ووجود ضحايا ومصابين.

وانتقل ضابط الشرطة والمرور رفقة 6 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص تصادم 3 سيارات بالطريق المشار إليه، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين.

وجرى نقل الجثتين إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم، فيما جرى إزاحة السيارات من موقع الحادث، وإعادة تسيير حركة المرور بالطريق الدولي.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطريق الساحلي الدولي حادث تصادم حادث تصادم 3 سيارات مديرية أمن الإسكندرية مصرع شخصين النيابة العامة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"غيبوبة ونزيف حاد".. ننشر التقرير الطبي لإصابات المطرب إسماعيل الليثي (صور)
- 20 صورة من جنازة والد محمد رمضان وغياب كبير لنجوم الفن