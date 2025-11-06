جامعة سوهاج تناقش مستقبل التعليم في ظل الذكاء الاصطناعي بمؤتمر دولي

سوهاج - عمار عبدالواحد:

نظمت كلية التربية بجامعة سوهاج مؤتمرها الدولي الرابع بعنوان "الذكاء الاصطناعي ومستقبل التعليم: الفرص والتحديات"، بمشاركة باحثين من جامعات مصرية وعربية قدموا 100 ورقة عمل وبحث علمي.

أقيم المؤتمر بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد، بحضور الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة، والدكتور حسين طه، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، وعدد من قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.

أعرب الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن تقديره لجهود الكلية في تنظيم المؤتمر، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي يمثل مجالاً واعداً لتحسين تجربة التعلم وتطوير القدرات البشرية، بما يتماشى مع رؤية وزارة التعليم العالي لدعم التحول الرقمي ودمج هذه التقنيات في منظومة التعليم.

ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد عمران أن المؤتمر يهدف إلى تأسيس التواصل بين الباحثين في الجامعات العربية والمصرية، ومعالجة المشاكل الحضارية المشتركة.

وأضاف أن محاور المؤتمر شملت توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحث التربوي، وأدواره المستقبلية لأعضاء هيئة التدريس، وتأثيره على الصحة النفسية وتصميم المناهج الدراسية.

وذكر الدكتور حسين طه أن المؤتمر ناقش موضوعات متعددة، منها تنمية الكفايات التدريسية، والخبرات العالمية في هذا المجال، إضافة إلى الميثاق الأخلاقي لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في بحوث تكنولوجيا التعليم.

وأشار الدكتور فتحي الضبع، نائب رئيس المؤتمر، إلى أن المشاركة الواسعة تعكس الاهتمام المتزايد بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في صياغة استراتيجيات تعليمية مبتكرة.

شاركت في المؤتمر جامعات من المملكة العربية السعودية، إلى جانب جامعات مصرية أبرزها الأزهر الشريف، عين شمس، القاهرة، الإسكندرية، طنطا، والمنصورة.