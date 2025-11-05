إعلان

صحة المنيا: قافلة "حياة كريمة" تقدم خدماتها لـ 974 مواطنًا بمنشأة المغالقة

كتب : جمال محمد

11:52 ص 05/11/2025
    قافلة حياة كريمة (2)
    قافلة حياة كريمة (3)

لمنيا- جمال محمد:

واصلت مديرية الصحة بالمنيا جهودها في تنفيذ القوافل الطبية المجانية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بهدف تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا، في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا.

وفي السياق، أوضح الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نفذت قافلة طبية مجانية بقرية منشأة المغالقة التابعة لمركز ملوي، على مدار يومي 3 و4 نوفمبر 2025، و أسفرت عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 974 مواطنًا، تضمنت توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء عادل، مسؤول القوافل الطبية بمديرية الصحة بالمنيا، أن القافلة ضمّت عددًا من العيادات في مختلف التخصصات الطبية لتوفير خدمات شاملة للمواطنين.

كما تم توقيع الكشف في تخصص الباطنة على 192 حالة، والجراحة على 258 حالة، والنساء وتنظيم الأسرة على 51 حالة، والأطفال على 274 حالة، والجلدية على 134 حالة، والأسنان على 65 حالة، بالإضافة إلى تنفيذ 7 ندوات للتثقيف الصحي استهدفت 100 مواطن.

كما تم خلال القافلة إجراء 73 تحليل دم و68 تحليل بول وبراز، إلى جانب 12 حالة موجات صوتية و6 حالات أشعة سينية، فضلًا عن الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ129 مواطنًا، وتحويل 4 حالات إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، إلى جانب إجراء خلع أسنان لـ5 حالات داخل القافلة.

قافلة حياة كريمة منشأة المغالقة خدمات طبية وزارة الصحة

