تريلا تدهس عربة كارو بالخانكة.. مصرع شخصين وإصابة 5

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 5 آخرون، في حادث تصادم مروع بين سيارة نقل "تريلا" وعربة كارو بقرية كفر حمزة التابعة لمركز الخانكة في القليوبية.

كان اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ.

وتبين من المعاينة الأولية أن السرعة الزائدة لسيارة التريلا تسببت في اصطدامها بعربة الكارو، مما أدى إلى تهشمها بالكامل ووقوع الضحايا.

تم نقل الجثامين إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى، وتم رفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.