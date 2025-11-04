البحيرة - أحمد نصرة:



انتهت مديرية الزراعة بالبحيرة، من تنفيذ حملة موسعة لمكافحة القوارض عقب حصاد المحاصيل الصيفية لموسم 2025، شملت مراكز المحافظة كافة، حيث جرى علاج 165 ألفا و500 فدان بعدد 391 جمعية زراعية، والقضاء على القوارض في 22 مقبرة و280 مزرعة دواجن و33 شونة بنطاق المحافظة.



قال الدكتور حسني عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إن الحملة نُفذت عقب حصاد المحاصيل الصيفية على أكمل وجه، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الزراعة، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات، والإدارة العامة لمكافحة القوارض، والمركز الإقليمي لوسط وغرب الدلتا.



وأشار إلى أن الحملة تهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة، موضحًا أن الفئران مسئولة عن نقل أكثر من 36 نوعا من الأمراض إلى الإنسان والحيوان، أخطرها الطاعون.



وأكد وكيل الوزارة أن الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، والدكتور أحمد عصام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، والدكتور أحمد محمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، والمهندس عبد الجواد الشابوري مدير عام الإدارة العامة لمكافحة القوارض بالوزارة، وبرعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.



وأضاف أن أعمال الحملة شملت المتابعة الدقيقة لعمليات الخلط والتعبئة والتوزيع لضمان وصول الطعوم إلى جميع بؤر الإصابة، مع تكثيف الجهود بالمناطق الزراعية والمصارف والجسور وحول المقابر.



وأوضح المهندس محمود عبد المجيد هليل، مدير عام الزراعة، أن كمية مبيد فوسفيد الزنك المستخدمة بلغت 165.5 كيلوجراما، محملة على 16 ألفا و650 كيلوجراما من جريش الذرة، جرى تعبئتها في أكياس زنة 10 إلى 15 جراما وتوزيعها على مسافات 10 أمتار في بؤر الإصابة المستهدفة.



وأشار إلى أن تنفيذ الحملة جرى بعدد 14 مركزا وشارك فيها مهندسو القوارض بعدد 391 مهندسا بجميع الجمعيات الزراعية، تحت إشراف المهندس إيهاب عبد الفتاح زنباع مدير إدارة مكافحة القوارض، والمهندس حصافي الحسيني حرحش رئيس قسم المبيدات، والدكتورة منى زيد رئيس قسم المتابعة والتقييم.