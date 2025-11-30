من "خماسي القدم" للشطرنج.. أسوان تطلق تصفيات "أولمبياد الحدود" (صور)

أعطى المهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، شارة البدء لانطلاق المنافسات التمهيدية للنسخة السادسة من "أولمبياد المحافظات الحدودية 2026"، في حدث رياضي موسع تنفذه مديرية الشباب والرياضة، مدعومة بشراكة استراتيجية مع مديرية التربية والتعليم والأزهر الشريف.



الحدث الذي شهد حضور زياد يس، القائم بأعمال مدير مديرية الشباب والرياضة، انطلق وسط مشاركة واسعة من شباب المحافظة، ليكون بمثابة "منصة وطنية" لاكتشاف المواهب في أقصى جنوب مصر.



منصة لاكتشاف المواهب



وفي كلمته للمتسابقين، أكد "لاشين" أن هذه الأولمبياد تجاوزت كونها مجرد منافسات رياضية، لتصبح ترجمة عملية لتوجيهات القيادة السياسية بتمكين شباب المناطق الحدودية.

وأشار إلى أن التعاون الوثيق مع وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، يهدف لترسيخ "الرياضة كأسلوب حياة" وتعزيز قيم الانتماء الوطني.



ودعا نائب المحافظ شباب وفتيات أسوان للإسراع في التسجيل والمشاركة، واصفاً الحدث بـ"الفرصة الذهبية" لإبراز طاقاتهم والانضمام لمنظومة رياضية وطنية تدعم التميز، مؤكداً أن أسوان تمتلك مقومات تؤهلها لصدارة المشهد بين المحافظات الحدودية.



قائمة الألعاب: من الشواطئ إلى "الكاتا"



ومن جانبه، كشف زياد يس عن الخريطة الكاملة للمنافسات التي تهدف لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية. وأوضح أن التصفيات تشمل طيفاً واسعاً من الألعاب الجماعية والفردية، وهي: خماسي كرة القدم، كرة السلة، كرة اليد، الكرة الطائرة، بالإضافة إلى الألعاب الشاطئية (طائرة وقدم). كما تضم القائمة ألعاب العقل والسرعة مثل الشطرنج، كرة السرعة، تنس الطاولة، وألعاب القوى.



وفي منافسات الدفاع عن النفس، خُصصت مسابقات "الكاتا والكوميتيه" في رياضة الكاراتيه للبنين والبنات (للمرحلة العمرية من 16 إلى 22 سنة)، بجانب منافسات السباحة (50 متر حرة و50 متر ظهر).



مسار خاص لـ "ذوي الهمم"



ولم تغفل التصفيات فئة "ذوي الهمم"، حيث أشار القائم بأعمال المديرية إلى تخصيص فعاليات رياضية خاصة بهم في اللقاء الختامي للأولمبياد، تأكيداً على مبدأ الدمج والإتاحة للجميع.