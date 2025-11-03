محافظ الشرقية يثمن جهود إدارة خدمة المواطنين: استجابة 100% للشكاوى

الشرقية ياسمين عزت

ثمن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الجهود المتميزة التي يبذلها فريق عمل إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، بعد نجاحهم في تحقيق نسبة استجابة بلغت 100% خلال شهر أكتوبر الماضي، من خلال التعامل مع 346 شكوى وطلبًا شملت 119 شكوى و227 طلبًا.

وأكد المحافظ أن إدارة خدمة المواطنين تمثل إحدى الآليات الهامة لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن التواصل المستمر مع المواطنين، والاستماع إلى شكواهم ومطالبهم، والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية من وزارات وهيئات ومديريات خدمية ومجالس المدن والأحياء وإدارات الديوان العام، بما يحقق رضا المواطن ويرسخ الثقة بينه وبين الجهاز التنفيذي.

ومن جانبه أوضح إبراهيم عز الدين مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام أن الشكاوى والطلبات التي تم استقبالها خلال شهر أكتوبر تنوعت ما بين شكاوى بشأن البناء بدون ترخيص.

طلبات لتوصيل المرافق تشمل مياه شرب،صرف صحي وكهرباء وغاز طبيعي وطلبات لتقنين أوضاع أراضي واضعي اليد وتظلمات وظيفية لبعض العاملين وطلبات للحصول على معاش “تكافل وكرامة وطلبات توظيف بالقطاع الخاص.