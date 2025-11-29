"خلصت عليها وسرقت الدهب".. كشف لغز مقتل مُسنة بقرية بهجورة بقنا

قنا - عبد الرحمن القرشي:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، غموض واقعة مقتل سيدة مسنة تبلغ من العمر 85 عامًا داخل منزلها في قرية بهجورة بمركز نجع حمادي شمال المحافظة.

وتبين من التحقيقات أن الجريمة ارتكبتها إحدى قريبات المجني عليها، وهي سيدة تبلغ من العمر 33 عامًا، حيث قامت بارتداء النقاب والتسلل إلى المنزل، ثم كتمت أنفاس الضحية حتى فارقت الحياة وسرقت كمية من الذهب "غوايش".

وأفادت المصادر الأمنية أنه بعد تكثيف التحريات وفحص كاميرات المراقبة، تم القبض على المتهمة، التي اعترفت بارتكاب الواقعة، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وجاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي بالعثور على جثة السيدة داخل منزلها في قرية بهجورة التابعة لدائرة المركز.