اليوم.. الحكم على "ابنة مبارك" المزعومة بتهمة سب وقذف رجل أعمال

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

تُصدر المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، اليوم السبت، حكمها في واقعة اتهام "مروة. ي"، المعروفة إعلاميًا بـ"ابنة مبارك" المزعومة، بسب وقذف والتشهير برجل أعمال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد فوزي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار ياسمين أحمد علي، والمستشار خالد عبد السلام أصلان، والمستشار محمد عصام فؤاد، وبأمانة سر مصطفى يسري.

- ألفاظ خادشة عبر "تيك توك"

وكشفت التحقيقات أن المتهمة، صاحبة حساب يحمل اسم "ابنة مبارك" على منصة "تيك توك"، قامت بقذف المجني عليه "أ. و" ــ رجل أعمال ــ بأمور وعبارات لو كانت صحيحة لأوجبت عقابه، كما نشرت على حسابها ألفاظًا خادشة للشرف تتضمن سبًا وقذفًا علنيًا.

ووفقًا لأوراق القضية رقم 1385 لسنة 2025 جنح اقتصادية، فقد انتهكت المتهمة حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه، بأن نشرت عبر حسابها الإلكتروني ما من شأنه المساس به، وتعمدت إزعاجه ومضايقته وإساءة استعمال وسائل الاتصالات.

وأمرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بإحالة المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية، التي تفصل اليوم في القضية.

- حبس "ابنة مبارك" المزعومة سنتين في واقعة أخرى

يذكر أن محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في الإسكندرية سبق أن أيدت حكمًا بحبس المتهمة "مروة. ي" الشهيرة بـ"ابنة مبارك" المزعومة لمدة سنتين مع الشغل، وتغريمها 100 ألف جنيه، وذلك لاتهامها بسب وقذف الفنانة وفاء عامر، وتعمد الإزعاج، وإنشاء حساب إلكتروني بغرض ارتكاب جريمة.