أقدم عاملان بمصنع "مقرمشات" في مدينة دمنهور بالبحيرة، على إضرام النيران في جسد زميلهما (18 عامًا) باستخدام مادة "التنر" سريعة الاشتعال، انتقامًا منه لرفضه القيام بمهام عملهما بدلًا منهما، ما أدى لإصابته بحروق عميقة من الدرجة الثانية.

تلقت مديرية أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة دمنهور بالواقعة، وتبين من التحريات وأقوال أسرة المجني عليه "محمود ممدوح أبو عيد"، المقيم بمنطقة البيضا، أن المتهمين سكبوا "جركن تنر" عليه وأشعلوا النيران فيه بعد مشادة كلامية، ثم ألقوه بالقرب من منزله، قبل أن ينقله الأهالي للمستشفى.

وكشفت الأسرة أن الضحية هو العائل الوحيد لوالدته وشقيقته نظرًا لسفر والده للعمل في ليبيا، وأنه تعرض لضغط من زملائه لإنجاز عملهم، وحين رفض نفذوا جريمتهم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، فيما يتلقى المصاب الرعاية الطبية اللازمة.