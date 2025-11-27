بينهم كسر بالفقرات.. إصابة 5 في انقلاب سيارة بطريق مطار أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

أصيب 5 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بالجسد، اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة أجرة (7 راكب) على طريق مطار أسيوط بالقرب من مصنع الأسمنت.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث. وبانتقال قوات الشرطة والإسعاف إلى الموقع، تبين اختلال عجلة القيادة وانقلاب السيارة.

أسفر الحادث عن إصابة: حسام الدين أشرف محمد (31 عامًا) بكسر في القدم اليمنى، ومحمود عرفة أحمد (40 عامًا) بكسر في الذراع الأيسر، وأحمد حسن عبدالسميع (37 عامًا) بكسر في الفقرات، وأحمد العدوي محمد (46 عامًا) بحالة ما بعد الارتجاج، وحسن سيد حسن (48 عامًا) بكدمات متعددة.

تم نقل المصابين إلى مستشفيي الإيمان العام وأسيوط الجامعي لتلقي العلاج، وحُرر محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.