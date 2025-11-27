إعلان

بينهم كسر بالفقرات.. إصابة 5 في انقلاب سيارة بطريق مطار أسيوط

كتب : محمود عجمي

08:27 م 27/11/2025

اسعاف- أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسيوط - محمود عجمي:

أصيب 5 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بالجسد، اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة أجرة (7 راكب) على طريق مطار أسيوط بالقرب من مصنع الأسمنت.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث. وبانتقال قوات الشرطة والإسعاف إلى الموقع، تبين اختلال عجلة القيادة وانقلاب السيارة.

أسفر الحادث عن إصابة: حسام الدين أشرف محمد (31 عامًا) بكسر في القدم اليمنى، ومحمود عرفة أحمد (40 عامًا) بكسر في الذراع الأيسر، وأحمد حسن عبدالسميع (37 عامًا) بكسر في الفقرات، وأحمد العدوي محمد (46 عامًا) بحالة ما بعد الارتجاج، وحسن سيد حسن (48 عامًا) بكدمات متعددة.

تم نقل المصابين إلى مستشفيي الإيمان العام وأسيوط الجامعي لتلقي العلاج، وحُرر محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إصابة 5 أشخاص انقلاب سيارة أجرة طريق مطار أسيوط مدير أمن أسيوط النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كيف تستثمر أموالك مع الحكومة بسعر عائد يفوق البنوك؟
3 فرص تغير السوق.. كيف تستفيد مصر من حظر أوروبا سيارات البنزين؟
حُطام الحرب الغارقة في مصر.. فصل من سجلات الحرب العالمية الثانية
هاجمت الإمارات وهددت أمريكا.. أول بيان من الإخوان على قرار ترامب