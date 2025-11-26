إعلان

الفرخة بـ85 جنيها واللحمة البلدي بـ300..مبادرة لخفض الأسعار بالوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

04:45 م 26/11/2025
    طرح لحوم بلدية بـ300 جنيها للكيلوجرام الواحد بمنافذ مدينة الخارجة (1)
    منافذ الوحدة المحلية لمركز الخارجة (1)
    منافذ الوحدة المحلية لمركز الخارجة (2)
    طرح لحوم بلدية بـ300 جنيها للكيلوجرام الواحد بمنافذ مدينة الخارجة (2)
    طرح دواجن بـ85 جنيها بالخارجة (2)
    منافذ الوحدة المحلية لمركز الخارجة (3)

نفذت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، مبادرة لخفض الأسعار من خلال منافذ الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة.

قال المهندس جهاد المتولي، رئيس مركز الخارجة بالوادي الجديد، إن المبادرة تضمنت طرح دواجن وزن 950 جراما بسعر 85 جنيها ولحوم بلدية طازجة بسعر 300 جنيها للكيلو جرام بالإضافة إلى توفير مجموعة متنوعة من الخضار والفاكهة الطازجة بأسعار منافسة في جميع منافذ البيع الأربعة التابعة للمركز والموزعة في أحياء مدينة الخارجة.

أكد جهاد، أن المبادرة تأتي هذه الخطوة لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومواجهة أي انقطاع في المنافذ حيث إن الهدف من هذه المبادرة هو ضمان وصول المنتجات الطازجة والمستوردة بأسعار مناسبة لكل المواطنين، مع استمرار الرقابة على جودة السلع والتأكد من توافرها بكميات كافية لتغطية احتياجات كل الأحياء والمناطق بالمركز والمدينة، ذلك ضمن الجهود المستمرة للوحدة المحلية لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتعزيز ثقتهم في قدرة الجهات التنفيذية على تلبية احتياجاتهم اليومية بكل يسر وسهولة.

الوادي الجديد مدينة الخارجة جهاد المتولي

