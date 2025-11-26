"رصاص المعاكسة".. إصابة شابين بخرطوش في مشاجرة بسبب فتاة بقنا

أصيب شابان بطلق ناري خرطوش، اليوم، إثر مشاجرة نشبت بين مجموعة أشخاص على خلفية معاكسة فتاة، في إحدى القرى التابعة لدائرة مركز قنا، وتم نقلهما إلى مستشفى قنا الجامعي تحت الملاحظة الطبية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بإصابة شابين في مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالقرية المذكورة. وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص إصابة شابين يبلغان من العمر 22 عامًا و28 عامًا بطلق ناري خرطوش.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وكلفت جهات التحقيق وحدة المباحث بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وضبط المتهمين.