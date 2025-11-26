8 مصابين في انقلاب ميكروباص أسفل كوبري قليوب

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصيب 8 أشخاص اليوم في حادث انقلاب ميكروباص أسفل كوبري قليوب في اتجاه بنها بمحافظة القليوبية، وذلك خلال سير المركبة على الطريق. وتم نقل المصابين إلى مستشفى قليوب التخصصي لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما حُرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتلقى رجال الأمن بلاغًا من هيئة الإسعاف يفيد بوقوع الحادث، فتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ على الفور. وكشفت المعاينة الأولية عدم وجود وفيات حتى الآن، بينما تخضع الحالات المصابة للفحص الطبي لتحديد مدى خطورة إصاباتهم.

وتسبب الحادث في تباطؤ الحركة المرورية بمحيط الكوبري، وتم إخطار الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومعاينة موقع الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.