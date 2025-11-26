إعلان

إعلان الحصر العددي للدائرة العاشرة بالسنبلاوين وتمي الأمديد في الدقهلية

كتب : رامي محمود

01:24 م 26/11/2025

انتخابات مجلس النواب 2025

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على سير أعمال انتخابات مجلس النواب بالدائرة العاشرة، ومقرها مركز ومدينة السنبلاوين وتمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، نتائج الحصر العددي لفرز أصوات الناخبين بالداخل.

وبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بكشوف الناخبين 536,478 ناخبًا، فيما بلغ عدد من حضروا للتصويت 174,461 ناخبًا. وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 167,263 صوتًا، بينما بلغت الأصوات الباطلة 7,198 صوتًا.

وحصل المرشحون على الأصوات التالية:

حسن أمين حسن سليمان (حزب حماة الوطن): 31,989 صوتًا

محمد السيد محمود النبوي: 29,957 صوتًا

صلاح السيد فودة: 27,437 صوتًا

نعيم نصر عبدالعزيز علي: 24,008 صوتًا

السيد عبد المعطي خميس: 23,487 صوتًا

رامي محمد رشدي محمد زكي محمد المتولي: 19,878 صوتًا

هريدي السيد السيد شريف: 16,715 صوتًا

وأشار رئيس اللجنة إلى أن إعلان تأهل المرشحين لجولة الإعادة مرتبط بما ستعلنه الهيئة الوطنية للانتخابات بعد إضافة أصوات المصريين في الخارج، وقد يتغير الترتيب في ضوء ذلك.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتخابات مجلس النواب السنبلاوين الدقهلية الناخبين

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كأس العالم 2026.. موعد القرعة ونظام البطولة
الإدارية العليا تفصل اليوم في 252 طعنًا انتخابيًا على نتائج المرحلة الأولى
حصر عددي أولي.. مرتضى منصور يُغادر سباق انتخابات النواب في ميت غمر