أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على سير أعمال انتخابات مجلس النواب بالدائرة العاشرة، ومقرها مركز ومدينة السنبلاوين وتمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، نتائج الحصر العددي لفرز أصوات الناخبين بالداخل.

وبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بكشوف الناخبين 536,478 ناخبًا، فيما بلغ عدد من حضروا للتصويت 174,461 ناخبًا. وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 167,263 صوتًا، بينما بلغت الأصوات الباطلة 7,198 صوتًا.

وحصل المرشحون على الأصوات التالية:

حسن أمين حسن سليمان (حزب حماة الوطن): 31,989 صوتًا

محمد السيد محمود النبوي: 29,957 صوتًا

صلاح السيد فودة: 27,437 صوتًا

نعيم نصر عبدالعزيز علي: 24,008 صوتًا

السيد عبد المعطي خميس: 23,487 صوتًا

رامي محمد رشدي محمد زكي محمد المتولي: 19,878 صوتًا

هريدي السيد السيد شريف: 16,715 صوتًا

وأشار رئيس اللجنة إلى أن إعلان تأهل المرشحين لجولة الإعادة مرتبط بما ستعلنه الهيئة الوطنية للانتخابات بعد إضافة أصوات المصريين في الخارج، وقد يتغير الترتيب في ضوء ذلك.