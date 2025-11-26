إعلان

أحمد بلال يتصدر.. إعلان الحصر العددي للدائرة الرابعة بالمحلة

كتب : علي عبد المنعم

12:39 م 26/11/2025

النائب أحمد بلال مرشح مجلس النواب خلال جلسة عامة -

أعلنت اللجنة المشرفة علي انتخابات مجلس النواب في الدائرة الرابعة ومقرها قسم أول المحلة، نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بعد انتهاء أعمال الفرز.
وبحسب الحصر العددي بلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين أمام جميع اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة 429,186 ناخبًا، وبلغ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 41,686 ناخبًا، منهم 38,359 صوتًا صحيحًا، و3,327 صوتًا باطلًا.

وجاءت نتائج المرشحين بنظام الفردي كالتالي:

أحمد بلال البرلسي: 14,370 صوتًا

حامد الزعبلاوي: 13,586 صوتًا

محمود الكموني: 12,971 صوتًا

محمود الشامي: 11,563 صوتًا

محمد خليفة أمين: 3,598 صوتًا

مصطفى الجندي: 8,775 صوتًا

جلال العسال: 1,054 صوتًا

خالد السراجي: 1,708 صوتًا

أحمد حبش: 3,438 صوتًا

مسعد فاروق: 1,989 صوتًا

حمدي المحلاوي: 1,288 صوتًا

محمود الشنهاب: 1,289 صوتًا

أحمد أبو يوسف: 1,079 صوتًا

نتائج القائمة الوطنية:


بلغ عدد الناخبين المقيدين أمام جميع اللجان الفرعية التابعة للجنة العامة 429,186 ناخبًا، وأدلى منهم 41,686 ناخبًا بأصواتهم، حيث بلغ عدد الأصوات الباطلة 7,431 صوتًا، وعدد الأصوات الصحيحة 34,255 صوتًا.

عدد الأصوات التي انتخبت القائمة: 24,887 صوتًا.

عدد الأصوات التي لم تنتخب القائمة: 9,368 صوتًا.

ووفق ذلك سوف تجرى إضافة أصوات المصريين بالخارج في الموعد المحدد ليجرى الإعلان عن النتيجة النهائية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

أحمد بلال الحصر العددي الدائرة الرابعة المحلة

