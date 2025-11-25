حبس تاجر مخدرات سقط بـ 1000 طربة حشيش في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

قررت نيابة شبراخيت، اليوم الثلاثاء، حبس عنصر إجرامي 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب ضبطه وبحوزته 1000 طربة لمخدر الحشيش قبل ترويجها بدائرة المركز في محافظة البحيرة.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد رصدت نشاط المتهم "م. أ. ج" (40 عامًا - مقيم بالإسماعيلية)، وتبين اتخاذه من دائرة مركز شبراخيت والمناطق المجاورة مسرحًا لترويج بضاعته.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم وبحوزته الشحنة المخدرة، وسيارة، ومبلغ مالي، وهاتفين محمولين، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، فحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.