

المنوفية- أحمد الباهي:

استعدت اللجان الانتخابية بمحافظة المنوفية، لبدء اليوم الثاني من التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، والمقرر انطلاقه اليوم الثلاثاء، وسط متابعة مكثفة لضمان انتظام فتح المقرات في موعدها وتسهيل دخول المواطنين من الساعات الأولى للصباح.

وجهزت الوحدات المحلية بالتنسيق مع رؤساء اللجان، المقار الانتخابية والتأكد من توفر الاحتياجات اللوجستية داخل اللجان، إلى جانب رفع درجات الاستعداد لتأمين محيط المقار والعمل على تنظيم حركة الدخول منعًا للتكدس، وذلك استعدادًا لاستقبال الناخبين في ثاني أيام التصويت.

وأكد المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية لم ترصد أي خروقات أو معوقات خلال اليوم الأول، مشيرًا إلى انتظام سير العملية الانتخابية في مختلف الدوائر، مع استمرار التنسيق المباشر مع رؤساء المدن والوحدات المحلية على مدار الساعة.

وتشهد محافظة المنوفية عملية انتخابية موسعة هذا العام، حيث تضم 500 مقر انتخابي و542 لجنة عامة وفرعية تستقبل أكثر من 2 مليون و973 ألف ناخب موزعين على مراكز المحافظة.

وتم تجهيز المقرات بالشوادر والمظلات ومسارات كبار السن، إلى جانب انتشار سيارات الإسعاف وتمركزات طبية للتعامل مع أي حالات طارئة.

وتواصل الأجهزة التنفيذية متابعة اللجان لضمان جاهزيتها قبل فتح أبوابها صباح اليوم، بما يعكس حرص المحافظة على خروج اليوم الثاني من الانتخابات بصورة منظمة تليق بمشاركة أهالي المنوفية.