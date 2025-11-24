إعلان

بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع مياه الشرب عن وادي النطرون بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

04:51 م 24/11/2025

انقطاع المياه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة عن حدوث كسر مفاجئ بخط الطرد الرافـع لمياه صلاح العبد بقطر 630 مم (بولي إيثيلين)، الذي يغذي مدينة وادي النطرون.

وأوضحت الشركة أن ذلك سيؤدي إلى انقطاع مياه الشرب عن بعض مناطق المدينة اعتبارًا من الساعة 6 مساء اليوم الإثنين الموافق 24 نوفمبر 2025، وحتى انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة وعودة الخدمة تدريجيًا.

وأكدت الشركة على ضرورة تدبير المواطنين لاحتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مشيرةً إلى أن فرق الصيانة والطوارئ تبذل قصارى جهدها لاستعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن.

كما ناشدت أصحاب المخابز والمستشفيات والجهات الحيوية اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين احتياجاتهم من المياه، مشيرةً إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه نقية في المناطق المتأثرة طوال فترة الأعمال، مع إمكانية الاتصال بالخط الساخن 125 للحصول على الدعم والمعلومات اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انقطاع مياه وادي النطرون البحيرة

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

4 قرارات وكواليس صادمة.. بيان عاجل من النيابة العامة في واقعة تلاميذ مدرسة السلام
الوطنية للانتخابات: 86 شكوى في اليوم الأول من المرحلة الثانية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة
الدعم السريع تعلن قبول هدنة إنسانية لـ 3 أشهر ووقف الأعمال القتالية
فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك 3 فترات
الأرصاد تحذر من سيول محتملة وأمطار رعدية على هذه المناطق
جمع بطاقات ومبالغ مالية.. الداخلية تكشف شبكة تلاعب بالأصوات لصالح مرشحين في المحلة
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية