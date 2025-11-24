بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع مياه الشرب عن وادي النطرون بالبحيرة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة عن حدوث كسر مفاجئ بخط الطرد الرافـع لمياه صلاح العبد بقطر 630 مم (بولي إيثيلين)، الذي يغذي مدينة وادي النطرون.

وأوضحت الشركة أن ذلك سيؤدي إلى انقطاع مياه الشرب عن بعض مناطق المدينة اعتبارًا من الساعة 6 مساء اليوم الإثنين الموافق 24 نوفمبر 2025، وحتى انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة وعودة الخدمة تدريجيًا.

وأكدت الشركة على ضرورة تدبير المواطنين لاحتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مشيرةً إلى أن فرق الصيانة والطوارئ تبذل قصارى جهدها لاستعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن.

كما ناشدت أصحاب المخابز والمستشفيات والجهات الحيوية اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين احتياجاتهم من المياه، مشيرةً إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه نقية في المناطق المتأثرة طوال فترة الأعمال، مع إمكانية الاتصال بالخط الساخن 125 للحصول على الدعم والمعلومات اللازمة.