يوم انتخابي مميز بالقليوبية.. إقبال كبير على لجان اقتراع النواب (صور)

بالصور.. إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم بين ملاكي وأجرة بكفر الشيخ

شهدت مدينتا قليوب وكفر شكر بمحافظة القليوبية صباح اليوم إقبالًا ملحوظًا من الناخبين على اللجان الانتخابية منذ فتح أبواب التصويت في اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وسط انتشار أمني مكثف وتنظيم متميز داخل المقرات وخارجها.

ومنذ الساعات الأولى للصباح، توافد المواطنون من مختلف الفئات العمرية على اللجان الفرعية بالمدينتين، حيث حرص عدد كبير من كبار السن والسيدات على الإدلاء بأصواتهم مبكرًا قبل تزايد الكثافات.

وشهد محيط اللجان انتشار رجال الشرطة لتأمين عملية الدخول والخروج، مع توفير مسارات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، إضافة إلى وجود فرق من الوحدات المحلية لمتابعة النظافة وتسهيل الحركة أمام المقرات.

وأكد عدد من رؤساء اللجان في قليوب وكفر شكر أن العملية الانتخابية تسير بانضباط ودون معوقات، مشيرين إلى التزام الناخبين بالإرشادات التنظيمية، فيما تابعت غرفة العمليات بمحافظة القليوبية سير العملية التصويتية عبر تقارير دورية للتأكد من انتظام العمل وحل أي شكاوى بشكل فوري.

وتستمر عملية التصويت على مدار يومي 24 و25 نوفمبر، وسط منافسة قوية بين المرشحين في الدائرتين، اللتين تعدّان من الدوائر ذات الثقل التصويتي داخل المحافظة.