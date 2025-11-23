إعلان

بينهم طفل.. مصرع شاب وإصابة 4 في انقلاب ملاكي بالوادي الجديد (صور)

كتب : محمد الباريسي

06:45 م 23/11/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    جانب من الحادث (2)
  • عرض 3 صورة
    جانب من الحادث (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقي شاب مصرعه وأصيب 4 آخرون، بينهم طفل وسيدتان، في حادث مروري وقع اليوم الأحد على طريق "الخارجة - أسيوط" في محافظة الوادي الجديد.


تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة الكيلو 185.


وأسفر الحادث عن وفاة عمرو ضبع محمد (29 عامًا)، وإصابة كل من: فارس محمود متولي (37 عامًا)، سمية محمد متولي (48 عامًا)، سامية محمد متولي (39 عامًا)، والطفل سيف فارس محمود (12 عامًا).


ودفعت هيئة الإسعاف بسياراتها فور وقوع الحادث، حيث جرى نقل جثمان المتوفى والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.


وتم تحرير المحضر القانوني بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طفل مصرع شاب انقلاب ملاكي الوادي الجديد

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد