بينهم طفل.. مصرع شاب وإصابة 4 في انقلاب ملاكي بالوادي الجديد (صور)

لقي شاب مصرعه وأصيب 4 آخرون، بينهم طفل وسيدتان، في حادث مروري وقع اليوم الأحد على طريق "الخارجة - أسيوط" في محافظة الوادي الجديد.



تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة الكيلو 185.



وأسفر الحادث عن وفاة عمرو ضبع محمد (29 عامًا)، وإصابة كل من: فارس محمود متولي (37 عامًا)، سمية محمد متولي (48 عامًا)، سامية محمد متولي (39 عامًا)، والطفل سيف فارس محمود (12 عامًا).



ودفعت هيئة الإسعاف بسياراتها فور وقوع الحادث، حيث جرى نقل جثمان المتوفى والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



وتم تحرير المحضر القانوني بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.