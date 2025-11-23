غدًا إجازة لـ 315 مدرسة في القليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية منح المدارس المستضيفة لمقرات لجان انتخابات مجلس النواب 2025 إجازة يومي الإثنين والثلاثاء، حيث يبلغ عدد هذه المدارس نحو 315 مدرسة.

جرى تسليم هذه المدارس للجهات المختصة لبدء الإعداد والتجهيز لاستقبال الناخبين في اليومين المحددين من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، مع انتظام الدراسة في باقي المدارس التي لا تحتوي على لجان انتخابية.

ويتنافس في انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية 71 مرشحًا على 16 مقعدًا للفردي موزعين على ست دوائر انتخابية، هي دائرة بنها وكفر شكر بعدد 14 مرشحًا، ودائرة طوخ وقها بعدد 11 مرشحًا، ودائرة شبرا الخيمة بعدد 11 مرشحًا، ودائرة قليوب والقناطر الخيرية بعدد 16 مرشحًا، ودائرة الخانكة والخصوص والعبور بعدد 14 مرشحًا، ودائرة شبين القناطر بعدد 5 مرشحين.

وجرى إعداد 321 مقرًا انتخابيًا على مستوى المحافظة تضم 500 لجنة فرعية موزعة على جميع المراكز والمدن والأحياء، فيما يبلغ إجمالي الناخبين المستحقين للتصويت 3 ملايين و650 ألفًا و935 ناخبًا وناخبة.

وأكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، على رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة خلال هذه الفترة المهمة، مشددًا على حيادية المحافظة تجاه جميع المرشحين، ودورها في تجهيز المقرات الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي وتوفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، مع الالتزام الكامل بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما شدد المحافظ على التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية للخروج بالعملية الانتخابية في أفضل صورة، موجهاً بتشكيل غرف عمليات بكل جهة وربطها بالشبكة الوطنية للطوارئ بالديوان العام وتجهيز غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة عمليات المحافظة.

وتضمنت الإجراءات توجيه اللجان المختصة لمراجعة المقرات الانتخابية والتأكد من سلامة المباني ونظافتها وتوافر الإضاءة الكافية وسلامة المداخل والمخارج وتحسين الإنارة ودورات المياه وتوفير مياه الشرب ومستلزمات النظافة، بالإضافة إلى مراجعة أماكن مبيت عناصر التأمين وفحص الشوارع المحيطة بالمقار ورفع أي إشغالات لضمان سهولة الحركة أثناء التصويت.