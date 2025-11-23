"التثقيف الصحي" تستهدف أكثر من 83 ألف مستفيد خلال أكتوبر بالمنيا

4.7 مليون ناخب يختارون نواب الدقهلية بين 288 مرشحًا غدًا (صور)

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الجهود التوعوية التي تنفذها مديرية الصحة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالصحة العامة ورفع مستوى الوعي الصحي بين المواطنين، ضمن منظومة العمل التنموي التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات.

وأضاف المحافظ أن المنيا مستمرة في دعم جميع المبادرات الصحية الهادفة إلى تعزيز الوقاية وبناء مجتمع واعٍ قادر على اتخاذ قرارات صحية سليمة.

من جانبه، أعلن الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إدارة التثقيف الصحي حققت خلال شهر أكتوبر الماضي طفرة نوعية في حجم الأنشطة وعدد المستفيدين، و بلغ إجمالي المستفيدين 83,740 مواطنًا من مختلف الفئات.

وأوضح عمر أن ذلك جاء من خلال تنفيذ برامج توعوية متنوعة شملت: 4,378 ندوة داخلية، و1,589 جلسة مشورة عامة، و910 ندوات خارجية، و150 لقاءً جماهيريًا، مؤكدًا استمرار المديرية في تعزيز جهود التثقيف الصحي وتحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين.