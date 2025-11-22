محافظ الدقهلية يتفقد مقار اللجان قبل انطلاق انتخابات النواب 2025 (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عددًا من مقار اللجان الانتخابية للوقوف على مدى جاهزيتها قبل بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، المقرر إجراؤها ضمن محافظات المرحلة الثانية يومي 24 و25 نوفمبر.

وشدد المحافظ خلال جولته على ضرورة توفير جميع التجهيزات اللوجستية والتنظيمية التي تضمن سير عملية التصويت بسلاسة ودون معوقات، بما يمكّن المواطنين من الإدلاء بأصواتهم بسهولة وشفافية.

وأكد اللواء مرزوق التزام الأجهزة التنفيذية بتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، لضمان النزاهة والشفافية الكاملة للعملية الانتخابية. وأشار إلى أن المحافظة تعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه الناخبين داخل أو خارج مقار اللجان.

ووجّه المحافظ برفع مستوى النظافة العامة في محيط المقار الانتخابية والطرق المؤدية إليها، وإزالة أي إشغالات أو مخلفات أولًا بأول، مع تعزيز الإضاءة داخل اللجان وفي أماكن انتظار المواطنين لتهيئة أجواء آمنة ومريحة.

كما أصدر توجيهاته بالتنسيق الكامل مع مركز التحكم بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وغرف العمليات بالمراكز والمدن، لمتابعة العملية الانتخابية لحظيًا وتوفير الدعم اللوجستي على مدار الساعة.

وحث المحافظ أهالي الدقهلية على المشاركة الإيجابية والفاعلة في هذا "الاستحقاق الوطني"، مؤكدًا توفير كافة سبل الراحة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، من خلال توفير مظلات وكراسي متحركة وأماكن انتظار مناسبة.

وشملت جولة المحافظ عددًا من اللجان في مدينة المنصورة، منها: مدرسة الملك الكامل الثانوية، مدرسة الثانوية بنات بالمختلط، مدرسة الثانوية بنات "أحمد غنيم رشاد"، مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي، مدرسة شجرة الدر الإعدادية بنات، مدرسة الشهيد خالد الطوخي، مدرسة الجهاد الابتدائية المشتركة بميت عنتر، ومدرسة الشهيد طيار عاطف الشرقاوي بطلخا.

وأوضح المحافظ أن محافظة الدقهلية تضم 657 مقرًا انتخابيًا تشمل 795 لجنة فرعية، و10 لجان عامة، ويبلغ عدد الناخبين المقيدين 4 ملايين و708 آلاف و301 ناخب، موزعين على 10 دوائر انتخابية.

رافق المحافظ خلال الجولة كلٌّ من محسن طه مدير الإدارة العامة للمجالس واللجان، والدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة، ومحمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، إضافة إلى مديري الإدارات التعليمية بشرق وغرب وطلخا.