ارتفاع عدد المصابين بعقر كلب مسعور إلى 20 شخصًا في أسيوط

كتب : محمود عجمي

12:25 م 22/11/2025

عقر كلب

أسيوط - محمود عجمي:

شهد مركز البداري بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، إصابة 20 شخصًا إثر تعرضهم لعقر كلب مسعور في قريتي العتمانية والنواورة.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مستشفى النواورة المركزي بوصول المصابين، جميعهم يعانون من إصابات متفرقة نتيجة هجوم الكلب.

وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، تبين أن المصابين هم: "عمرو ح س، محمد ي ح، عمرو ح أ، محمود ع ب، يوسف إ ع، طارق ع ب، تقوى ع م، مروان ص أ، آدم ش م، محمد م ن، سيف م ع، بدري م ش، يوسف ع م، كرم ش م، سالمان ك ع، آدم م ع، عمرو أ ن، يوسف إ ع، عمر ح ح"، وجميعهم من قريتي العتمانية والنواورة.

جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين وإعطاؤهم الأمصال اللازمة، كما جرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار مديرية الطب البيطري لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

محافظة أسيوط عقر كلب كلب مسعور مستشفى النواورة المركزي

