بينهم اثنان في غيبوبة.. 4 مصابين خلال مشاجرة بالأسلحة النارية بقنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

01:47 م 21/11/2025

مشاجرة بالأسلحة النارية - أرشيفية

قنا - عبد الرحمن القرشي:

أصيب 4 أشخاص بطلقات نارية، اليوم الجمعة، في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بعزبة البوصة التابعة لمركز أبوتشت بمحافظة قنا، وانتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث على الفور.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد باندلاع مشاجرة مسلحة بين طرفين بالعزبة، أسفرت عن إصابة 4 أشخاص، بينهم حالتان في غيبوبة وفقدان للوعي نتيجة إصاباتهم بطلقات نارية.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لتباشر التحقيقات.

وكلفت جهات التحقيق وحدة المباحث بالتحري عن ملابسات الحادث وضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة.

مشاجرة بالأسلحة النارية عزبة البوصة مركز أبوتشت مديرية أمن قنا

