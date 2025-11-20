إزالة 441 حالة تعدٍ على أراضي الدولة في أسوان ضمن الموجة 27

بالصور- تحصين 230 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في الدقهلية

يواصل رؤساء المراكز والمدن بمحافظة أسوان تكثيف الجهود لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجرى حتى الآن إزالة 441 حالة تعدٍ بإجمالي مساحة بلغت 204 آلاف و960 مترًا مربعًا، تنوعت بين إزالات خاصة بالتقنين ضمن المنظومة الإلكترونية، وتعديات على أراضي الدولة خارج المنظومة، وحالات تعدٍ أُزيلت خارج المستهدف، إلى جانب تعديات تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية.

وفي هذا الإطار، أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، بقيادة عاطف كامل، 35 حالة تعدٍ بمساحة 16 ألفًا و542 مترًا مربعًا بنطاق قريتي الحجز قبلي والرمادي بحري، وذلك بمشاركة الأجهزة الأمنية والعاملين بالوحدة المحلية وممثلي جهات الولاية المختصة.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو، بقيادة سيد سعدي، بإزالة 7 حالات تعدٍ بمساحة 1575 مترًا مربعًا بالتعاون مع الأجهزة الشرطية وممثلي جهات الولاية والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية، مدعومين بالمعدات الثقيلة.

وفي السياق نفسه، واصلت الأجهزة المحلية حملاتها المكبرة لاستهداف وإزالة التعديات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.