الفيوم تستعد لاستقبال نجوم السينما وفناني العالم نهاية نوفمبر

الفيوم ـ حسين فتحي:

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا مع أعضاء لجنة الإشراف على الاستعدادات النهائية لتنظيم الدورة الثانية من مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، المقرر انعقاده خلال الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر الجاري، ومهرجان تونس للخزف والفخار والحرف اليدوية المزمع إقامته خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الجاري. ويتزامن مع المهرجانين تنظيم الدورة الخامسة من المسابقة الدولية لفن الكاريكاتير والبورتريه الساخر "كاريكاتونس"، التي تعد من أبرز الفعاليات الثقافية والدبلوماسية التي تقام سنويًا بالمحافظة بمشاركة فنانين وسفراء من مختلف دول العالم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وخالد جبيلي رئيس لجنة المهرجان، والدكتور سمير شاهين نائب رئيس مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، وسيد عبد الخالق مدير المهرجان، وأيمن عبد المنعم المدير التنفيذي، وإسماعيل محمد إسماعيل المنسق العام للمهرجان، وإبراهيم عبلة مدير مركز الفيوم للفنون والمدير التنفيذي لمؤسسة عبلة للفنون، بالإضافة إلى رؤساء مدن سنورس وأبشواي ويوسف الصديق.

واستمع محافظ الفيوم إلى ممثلي الجهات ذات الصلة بشأن الترتيبات النهائية للمهرجان السينمائي، الذي يهدف إلى تطوير البيئة الثقافية ووضع محافظة الفيوم على خريطة الإنتاج الثقافي والسينمائي المعني بالبيئة والفنون المعاصرة. ويأتي المهرجان ثمرة للتعاون بين محافظة الفيوم ووزارات البيئة والسياحة والآثار والثقافة، وجامعة الفيوم، وعدد من المؤسسات الثقافية والفنية، كما يستهدف جذب نجوم السينما من مصر والدول العربية والأجنبية، إلى جانب الترويج للمقومات السياحية والأثرية بالمحافظة ووضعها على خريطة السياحة العالمية.

ووجّه المحافظ رؤساء مجالس المدن بضرورة الجاهزية التامة وسرعة الانتهاء من أعمال صيانة كشافات الإنارة العامة، ورفع كفاءة وتخطيط الطرق، مع تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات، وتطوير مداخل القرى الواقعة على خط سير المهرجان بما يتماشى مع الهوية البصرية للمحافظة. كما وجّه مدير عام الصيانة والتشغيل بشركة كهرباء الفيوم بتوفير مولد كهربائي احتياطي طوال فترة المهرجان لضمان عدم حدوث أعطال مفاجئة بالتيار الكهربائي.

كما استعرض مدير المهرجان أجندة الفعاليات والبرنامج الزمني للدورة الثانية، فيما شدّد المحافظ على ضرورة خروج المهرجان بالشكل اللائق الذي يعكس الوجه الحضاري لمحافظة الفيوم أمام ضيوفها من مصر ومختلف دول العالم، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود واستثمار النجاح الذي تحقق في الدورة الأولى.

وفي سياق متصل، ناقش المحافظ آخر الاستعدادات الخاصة بـ مهرجان تونس للخزف والفخار والحرف اليدوية، مشيرًا إلى أن قرية تونس تتميز بموقعها الفريد على ساحل بحيرة قارون، وأن إقامة مثل هذه الفعاليات الثقافية والفنية يسهم في تنشيط السياحة بالمحافظة. وأكد استعداد المحافظة لتقديم الدعم اللازم للارتقاء بالصناعات اليدوية التي تجسد تراث الفيوم.

ولفت المحافظ إلى أن المهرجان يمنح زائري قرية تونس فرصة أكبر للتعرّف على مقوماتها البيئية والطبيعية، وما تتمتع به من حرف يدوية شكلت مصدر إلهام للراحلة إيفيلين بيوريه، التي أسست مدرسة لتعليم أهالي القرية صناعة الفخار والخزف. وتأتي فعاليات المهرجان بالتزامن مع الدورة الخامسة من مسابقة "كاريكاتونس" الدولية، بمشاركة نخبة من السفراء والفنانين والمهتمين بفن الكاريكاتير من مصر ومختلف دول العالم.