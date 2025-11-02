إغلاق 25 منشأة طبية خاصة مخالفة بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة، حملة موسعة للمرور والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة خلال الأسبوع الرابع من شهر أكتوبر الماضي.

أسفر المرور عن غلق 25 منشأة طبية خاصة مخالفة للاشتراطات أو تدار بدون ترخيص، واستصدار 18 قرار غلق آخر جاري تنفيذها، بالإضافة إلى فحص 8 شكاوى والرد عليها، وتوجيه 33 إنذارا لمنشآت طبية بها بعض السلبيات البسيطة لتصويب أوضاعها، كما جرى تحرير 5 محاضر متنوعة شملت محضرا لانتحال صفة طبيب، و2 فض أختام، ومحضرا لتحريز أدوية ومستلزمات، وآخر للإضرار بالبيئة والصحة العامة.

وأوضحت الدكتورة بسمة عبد الستار، مدير إدارة العلاج الحر، أنه جرى تدريب مشرفي ولجان العلاج الحر بالمديرية والإدارات الصحية على الاشتراطات اللازمة لترخيص مراكز الغسيل الكلوي، والقرارات الوزارية المنظمة للعمل بها، والإجراءات القانونية الواجب اتباعها حيال أي مخالفات.

وأكد الدكتور إسلام عساف، أن القطاع الطبي الخاص يعد شريكا أساسيا في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات حازمة لضمان تطبيق القانون والانضباط، بالتوازي مع دعم وتشجيع القطاع الخاص على التطوير وتحسين الأداء لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.