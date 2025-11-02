البحيرة - أحمد نصرة:

أيدت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثانية، اليوم الأحد، الحكم الصادر بمعاقبة المتهم "محمود ش. ر"، بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام، لاتهامه بقتل ابنته الرضيعة "سما"، دهسًا بالأقدام، بسبب خلافات أسرية نشبت مع زوجته لإنجابها الإناث.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحيم علي عبد العال، وعضوية المستشارين محمد حسن البواب، وكارم محمود عطية، وحسن عادل سباق، في القضية رقم 2811 لسنة 2024 جنايات إيتاي البارود، والمقيدة برقم 28 لسنة 2024 كلي جنوب دمنهور.

واستمعت هيئة المحكمة اليوم الأحد خلال أولى جلسات استئناف النيابة العامة في القضية رقم 2811 لسنة 2024 جنايات إيتاي البارود والمقيدة برقم 28 لسنة 2024 جنايات كلي جنوب دمنهور، لمرافعة المستشار عمرو المعتصم، مدير نيابة كوم حمادة، الذي طالب بتأييد حكم أول درجة على المتهم بالسجن 10 سنوات.

بينما طالب دفاع المتهم ببراءته من القضية، كون المتهم يعاني من أمراض نفسية، وأنه يعاني من مس شيطاني، نافيا وجود قصد إصرار وترصد لإنهاء حياة ابنته الرضيعة، بل كونه مريضاً ويعاني من مس شيطاني.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوليو 2023، حين تجرد المتهم من مشاعر الأبوة، وأقدم على إنهاء حياة طفلته الرضيعة، بعدما دهس رأسها بقدميه داخل منزله بإحدى قرى مركز إيتاي البارود، ما أسفر عن مصرعها في الحال وسط صرخات أمها وعجزها عن إنقاذها.

وكانت محكمة جنايات دمنهور قد أصدرت حكمها في 10 مارس الماضي بالسجن المشدد 10 أعوام، قبل أن تقضي المحكمة اليوم بتأييد الحكم بعد رفض استئناف المتهم.