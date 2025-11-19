محافظ أسوان: إزالة فورية للتعديات المستحدثة على أراضي الدولة

أسوان – إيهاب عمران:

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على ضرورة الإسراع في إنهاء كافة الحالات المخالفة التي تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية، خاصة المستحدثة منها، مع التأكيد على الإزالة الفورية لها.

جاء ذلك خلال رئاسة المحافظ للاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي بحضور القيادات المختصة.

وأشار المحافظ إلى أهمية توفير الدعم اللازم للتعامل السريع مع أي مخالفات يتم رصدها عبر المنظومة بشكل كامل، مؤكداً أن الدولة لن تسمح بأي تعدٍ على أراضيها سواء كانت زراعية أو مخصصة للبناء، وأن أي حالة تعدٍ سيتم إزالتها فوراً حفاظاً على حق الشعب.

كما أشار إلى أن متابعة ملف المتغيرات المكانية تتم بشكل دوري من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتنسيق والإشراف المباشر من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب المتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ما يعكس جدية الدولة في التصدي لكافة أشكال التعديات بكل قوة وحسم.