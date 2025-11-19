15 مصابا في انقلاب ميكروباص بقنا

أصيب 15 شخصًا، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي بقرية العركي التابعة لمركز فرشوط شمال محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي في نطاق قرية العركي بمركز فرشوط، وجرى الدفع بـ10 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ .

وأسفر الحادث عن إصابة 15 شخصًا بإصابات متفرقة، جرى نقلهم إلى مستشفى فرشوط المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات اللازمة وكشف ملابسات الحادث.