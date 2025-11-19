قفزة عالمية لجامعة بنها في تصنيف "كيو إس للاستدامة 2026

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها عن ظهور الجامعة بتصنيف كيو اس للتنمية المستدامة لعام 2026، إذ جاءت الجامعة بالمركز 685 ضمن 2,002 جامعة حول العالم شملهم التصنيف هذا العام بزيادة 258 جامعة عن الإصدار السابق.

وأوضح الجيزاوي، أن تصنيف كيو أس للتنمية المستدامة يعتمد على ثلاث مؤشرات رئيسية وهم: التأثير البيئي "Environmental Impact" والذي يندرج تحته 3 مؤشرات فرعية، ويمثل نسبة 45% من إجمالي التنصيف، والتأثير المجتمعي "Social Impact" والذي يندرج تحته 5 مؤشرات فرعية ويمثل 45% من إجمالي التصنيف، والحوكمة "Governance" وتمثل نسبة 10% من إجمالي التصنيف.

وأشارت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن الجامعة جاءت محليا الترتيب السابع محليا ضمن 29 جامعة مصرية تم تصنيفها هذا العام وبتقدم 7 مراكز، وأفريقيا جاءت بالمرتبة 14 ضمن 83 مؤسسة تم تصنيفها وبتقدم 24 مركزًا عن الإصدار السابق.

وأضافت أن الجامعة جاءت بالمركز 337 عالميا في مؤشر الحوكمة متقدمة 664 مركزا عن الإصدار السابق، وبالمركز 506 عالميا في مؤشر التأثير البيئي متقدمة 393 مركزا عن الإصدار السابق، كما احتلت المركز 1182 عالميا في مؤشر التأثير المجتمعي.

وتوجه رئيس الجامعة، بالتهنئة لجميع قطاعات الجامعة لهذا التميز، مشيرا إلى أن السياسات التي تبنتها الجامعة والتزامها منذ سنوات بتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة السبعة عشر، كان له الأثر الكبير في تحسين تصنيفها بين الجامعات المحلية والإقليمية والدولية في مدى التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة بتصنيف التايمز البريطاني أو التصنيف الاندونيسي للجامعات الخضراء الصديقة للبيئة، والآن بتصنيف كيو أس للتنمية المستدامة، كما تبنت الجامعة استراتيجية لتقليل الانبعاثات الكربونية يشارك في تنفيذها جميع قطاعات الجامعة وتتوافق مع الاستراتيجية الوطنية التغير المناخي 2050، ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.