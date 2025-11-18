إعلان

"شومة" الميراث تنهي حياة شاب على يد شقيقه في سوهاج

كتب : مصراوي

10:38 م 18/11/2025

تعبيرية

سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقي شاب مصرعه على يد شقيقه في مشاجرة عنيفة اندلعت بينهما بسبب خلافات على ميراث منزل في مركز طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة طهطا إخطارًا من مستشفى طهطا العام بوصول "محمد. ع" (30 عامًا)، ويقيم بنجع عقل (دائرة المركز)، مصابًا بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسد، مع ادعاء ضرب بـ"شومة" على الرأس. وقد لفظ الشاب أنفاسه الأخيرة أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة بالمستشفى متأثرًا بإصابته البالغة.

كشفت التحريات الأولية أن المجني عليه يقيم بنجوع الصومعة غرب، وأن السبب وراء الواقعة هو خلافات أسرية مع شقيقه حول أحقية كل منهما في منزل بالميراث، تطورت إلى مشاجرة انتهت بهذه النهاية المأساوية.

تم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مشاجرة شقيقين مقتل شخص خلافات الميراث شرطة طهطا

